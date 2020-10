Fußball in Rutesheim Die Vereinshymne verleiht Flügel

In dem von beiden Seiten intensiv und mit hohem Tempo geführten Spiel schlug das Pendel mit zunehmender Dauer in Richtung der Gastgeber aus. Am Schluss hatte das Team von Trainer Rolf Kramer die Auswärtskönige der Liga (zuvor fünf Siege in fünf Spielen auf fremdem Terrain) regelrecht in seine Einzelteile zerlegt. Die SKV kombinierte fast wie im Training, und die vier Treffer im zweiten Durchgang waren eigentlich noch zu wenig. Während der Tabellenzweite gegen die von Konstantin Kogel perfekt geführte Defensivreihe nicht eine Chance hatte, verpassten nach dem Wechsel zunächst Keven Müller (46.) und zweimal Michael Schürg (56., 59.) die Führung. Später hätten Pascal Maier (88.) und Riccardo Bischoff (89.) den klaren Vorsprung noch ausbauen können.