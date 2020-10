Lange Bälle sind auch ein Mittel

Wenn also dieser TSV Berg an diesem Samstag um 15.30 Uhr in Rutesheim antritt, dann braucht es Lösungen, um dem gegnerischen Pressing die Wirkung zu nehmen. Ein Mittel sind gute, flache Bälle. Wenn das nicht möglich ist, dann, so fordert es der SKV-Coach, soll sich niemand scheuen, den Gegner mit einem langen Ball zu überspielen. Kramer: „Wir werden nicht versuchen, uns auf Teufel komm raus durchzukombinieren.“