Fußball in Rutesheim Der Abstiegskampf hat begonnen

Die Gäste aus dem Allgäu ließen sich tief in die eigene Hälfte fallen, lediglich der Kapitän Simon Wetzel durfte auch schon mal jenseits der Mittellinie den Gegner anlaufen. Dieder Taktik kam zugute, dass die Mannschaft nach nur neun Minuten schon in Führung lag. Der Versuch von Wetzel, der das Zuspiel allerdings in stark abseitsverdächtiger Position annahm, wurde zunächst noch abgewehrt. Die SKV-Defensive agierte zu zögerlich, sodass Jan Gleinser per Fallrückzieher erfolgreich war.