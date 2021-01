Stagnation nach guter Entwicklung

In seiner ersten Saison landete Thomas Wohland mit dem TSV Merklingen in der Bezirksliga auf Rang fünf. In der wegen Corona abgebrochenen vergangenen Runde stand am Ende Rang drei. Mit fünf Punkten aus acht Partien belegt das Team derzeit nur den drittletzten Rang mit fünf Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz. „Ich hatte hier schöne zweieinhalb Jahre. Die Mannschaft hat eine tolle Entwicklung genommen und stagniert jetzt ein bisschen“, sagt Wohland. Die bisherige schwache Ausbeute macht der Übungsleiter an Verletzungsproblemen und fehlender Fitness im Team fest: „Mein Gefühl sagt mir, dass ich die Mannschaft nicht mehr so richtig erreiche. Neue Trainingsreize und eine neue Ansprache werden vielleicht helfen. Für die Mannschaft gibt es jetzt kein Alibi mehr.“