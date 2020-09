Bis Mittwoch wird nicht trainiert

Bis diese vorliegen, wird in Leonberg nicht trainiert. „Wir gehen davon aus, dass wir die Ergebnisse bis Mittwoch haben. Wenn es einen weiteren positiven Test gibt, dann müssen sich alle testen lassen, denn am Freitag haben wir ja noch zusammen trainiert.“ Sollten die Ergebnisse negativ ausfallen, will Schäffer am kommenden Donnerstag wieder zum Training bitten. Dem Heimspiel am nächsten Samstag gegen die SG Sindringen/Ernsbach würde dann nichts entgegen stehen.