Fußball in Leonberg Spielabbruch in Höfingen

Nach einem 0:2-Rückstand in der ersten Hälfte kam der TSV Höfingen mit Treffern von Tobias Kariegus (47., 83./Elfmeter) trotz Unterzahl (Rot gegen Leon Thumm/80.) zum Ausgleich. Atakan Genc antwortete mit dem Aldinger 3:2 (85.). In der Folge blieb ein Manuel Lutz zufolge elfmeterreifes Foul an Raffaele Di Muccio ungeahndet. Das Spiel lief weiter, ein Schuss von Gökmen Yüksel wurde von einem Aldinger geblockt. Der TSV-Akteur wollte dabei ein Handspiel gesehen haben und forderte lautstark Elfmeter.