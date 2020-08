Jetzt haben sich seine Schützlinge ein weiteres Erlebnis dieser Art erspielt. Nach den Erfolgen gegen den TSV Crailsheim (3:2) und bei AKV BG Ludwigsburg (7:3) bekommen sie es nun auf eigenem Platz erneut mit einem Oberliga-Vertreter zu tun. Anstoß gegen den TSV Ilshofen ist bereits am heutigen Dienstag (17.30 Uhr) und nicht wie ursprünglich angesetzt am Mittwoch. Die Verantwortlichen aus Ilshofen waren nach ihrem Zweitrunden-Sieg beim TSV Schornbach (5:1) mit dem Verlegungswunsch auf Benjamin Schäffer zugekommen. Und stießen auf offene Ohren. „Training war für diesen Tag sowieso angesetzt. Und so haben wir dann etwas mehr Regenerationszeit bis zum ersten Punktspiel am Samstag“, sagt der Übungsleiter des Landesliga-Aufsteigers.