Fußball in Leonberg Mit der Verlängerung setzt der Trainer ein Signal

Spieler mit wenig Einsatzzeit

Bei einem 30-Mann-Kader ist auch klar, dass es Spieler gibt, die wenig bis gar keine Minuten auf dem Feld bekommen haben und deshalb unzufrieden sind. Peter Damm beispielsweise will kürzer treten und wird Schäffer zufolge voraussichtlich die zweite Mannschaft verstärken, so diese den Sprung in die A-Liga schafft.