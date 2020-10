Wegen eines seiner Meinung nach nicht gegebenen Elfmeters, der zum möglichen 3:3 hätte führen können, war Göksel wild gestikulierend und reklamierend auf den Schiedsrichter zugelaufen. Dabei soll er dem Unparteiischen vorsätzlich an das rechte Bein getreten haben und sah daraufhin die Rote Karte. In seinem Sonderbericht gab der Unparteiische zu Protokoll, dass er, mit Blick zum Ball, aus den Augenwinkeln habe erkennen können, dass Yüksel auf ihn zustürmte. Danach habe er einen starken Tritt verspürt. Als er sich umgedreht habe, sei nur Gökmen Yüksel in seiner unmittelbaren Nähe gewesen.