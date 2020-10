Fußball in Leonberg In Unterzahl noch zum 2:2

Pfostentreffer auf beiden Seiten

Nicht viel zu bieten hatten die Gastgeber gegen den Tabellenvorletzten in der ersten Hälfte. Kornwestheim war die bessere Mannschaft, verzeichnete früh einen Pfostentreffer von Max Haut (13.). Mit der einzigen guten Möglichkeit in Hälfte eins hatten den dann aber auch die Gastgeber. Der zu oft auf sich alleine gestellte Marco Seufert traf ebenfalls nur das Aluminium (17.). Negativer Höhepunkt im ersten Durchgang: Rick Schuhmacher musste nach einem Ellbogencheck in das Gesicht von Stefano Nicolazzo mit Roter Karte vom Platz (36.). Benjamin Schäffer bezog klar Stellung: „So etwas gehört nicht hier her. Das ist ein Unding.“