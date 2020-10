Fußball in Leonberg Fünf schwache Minuten nach dem Wechsel

Irgendwie schienen die Spieler des Gästeteams mit ihren Gedanken noch in der Kabine geblieben zu sein. Denn sie ließen zu, dass Niko Rummel, ohne groß gestört zu werden, ein Solo gegen fünf hinlegte. Christian Seitz kam im Strafraum an den Ball und traf ohne Mühe zum 2:0 (47.). Nur zwei Minuten später landete ein Kopfball nach einer Ecke zunächst am Lattenkreuz, und weil der SV die Kugel nicht aus der Gefahrenzone brachte, lag sie beim zweiten Versuch per Kopf von Loris Hoffmann zum 3:0 im Tor. Und weil aller guten Dinge drei sind, durfte Christian Seitz kurz nach dem Wiederanstoß auf der rechten Seite ungehindert durchlaufen und auf 4:0 erhöhe (50.).