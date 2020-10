Möglichkeiten in Tore ummünzen

Was sich Schäffer wünscht, ist weniger Spannung während des Spiels. In Pflugfelden brachte Marco Seufert den SV in der 23. Minute in Führung. Noch vor der Pause hatte es Leonberg/Eltingen versäumt, den Vorsprung auszubauen. „Wir haben gut gegen den Ball gespielt, wenig zugelassen, und wenn wir jetzt noch unsere Möglichkeiten, die wir durchaus haben, in Tore ummünzen, wäre das eine gute Sache“, sagt Schäffer. „Drei Punkte wären jetzt wichtig, damit wir am Wochenende drauf mit breiter Brust zum Tabellenführer nach Breuningsweiler fahren können.“