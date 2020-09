Fußball in Leonberg Die Leistungssteigerung bleibt ohne zählbaren Erfolg

Auswärts beim Mitaufsteiger

„Wir müssen ausblenden, dass wir einen Punkt verdient gehabt hätten und wollen jetzt unseren ersten Dreier am Sonntag (15.30 Uhr) beim SV Kaisersbach holen“, gibt Schäffer als Parole aus. Die Aufgabe beim Mitaufsteiger wird jedoch nicht einfach: Das Team aus dem Schwäbischen Wald gewann seine ersten beiden Begegnungen in Pflugfelden und gegen Kornwestheim und unterlag am Mittwoch beim Aufstiegsanwärter SV Breuningsweiler nur knapp mit 0:1. „Das ist ein eingeschworener Haufen, da müssen wir dagegen halten“, fordert Schäffer. Florian Hofmann und Steve Zimmer fehlen, dafür kehrt Marco Gritsch in den Kader zurück.