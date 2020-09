Fußball in Leonberg Der Kader füllt sich wieder

Der Blick konzentriert sich nun wieder auf das Sportliche. Es geht zum Mitaufsteiger SV Allmersbach, der in seinen beiden Heimspielen die volle Punktausbeute (4:1 gegen Schwaikheim, 3:2 gegen Kornwestheim) eingefahren hat. Das wird in Leonberg zur Kenntnis genommen, schreckt aber nicht. „Wir wollen drei Punkte holen“, lautet die Vorgabe von Benjamin Schäffer, „danach haben wir ein spielfreies Wochenende und könnten so beruhigter Pause machen.“