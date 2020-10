Fußball beim SV Leonberg/Eltingen Der Aufsteiger bleibt erstmals ohne Gegentor

Die einzige Chance für die Gastgeber ergab sich in der 87. Minute, als ein TVP-Angreifer nach einem Querschläger im Gäste-Strafraum zum Schuss kam, den Ball jedoch drei Meter am Tor vorbei setzte. In der Schluss-Viertelstunde kamen die Gäste noch zu einigen Konterchancen, die jedoch ungenutzt blieben.

SV Leonberg/Eltingen: Reidenbach, Falch, Zimmer, Hahlgans, Häusler, Seufert, Weeber, S. Gritsch (67. Hofmann), Nufer (52. Hampel), Schramm (87. Gürbüz), M. Gritsch (78. Schuhmacher).