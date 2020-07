Fußball in Leonberg Den Wimpel gibt’s im Gartengrundstück

Saisonstart schon im August

Das Team geht mit der Empfehlung in die Landesliga-Saison, die meisten Tore geschossen und die zweitwenigsten kassiert zu haben. In 18 Begegnungen gab es nur zwei und damit die wenigsten Niederlagen. Das galt es, gebührend zu feiern. Der harte Kern blieb bis zum nächsten Morgen. Spieler wie Lukas Schramm, Ennio Ohmes, Marco Gritsch, Steve Zimmer oder Kim Witte konnten zwar nicht mit dabei sein. Das erleichterte es den Organisatoren des Aufstiegsfestes aber, die Corona-Verordnungen bezüglich der Personenanzahl einzuhalten. Auch in der Vorbereitung auf die neue Runde wird sich Benjamin Schäffer daran gewöhnen müssen, dass einige seiner Spieler fehlen werden. Ursprünglich war man in den Planungen davon ausgegangen, dass die neue Runde am Wochenende 5./6. September beginnt. Nun aber hat der Württembergische Fußballverband den Start überraschend um zwei Wochen auf den 22./23. August vorverlegt, die erste Verbandspokalrunde soll bereits am 8. August gespielt werden. „Das hat unseren fertigen Vorbereitungsplan und die Urlaubsplanung über den Haufen geworden“, sagt Schäffer, zeigt aber auch Verständnis: „Das ist zwar ein bisschen stressig, aber die beim Verband wissen ja auch nicht, was in dieser Situation richtig und falsch ist.“