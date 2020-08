Leonberg - Der Landesliga-Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen ist nach dem 3:2-Coup in der ersten Runde des Verbandspokals gegen den klassenhöheren TSV Crailsheim in der zweiten Runde beim Bezirksligisten AKV B.G. Ludwigsburg seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Die Mannschaft von Trainer Benjamin Schäffer gewann bei den Barockstädtern auch in der Höhe verdient mit 7:3 und darf dafür am kommenden Mittwoch in der dritten Pokalrunde ihre Kräfte mit dem Oberligisten TSV Ilshofen messen.