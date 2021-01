Fußball in Gebersheim Zweiter Versuch: Björn Wenninger coacht den SVG

Kapitän und bester Torschütze

Der Flachter Björn Wenninger lernte das Kicken in der Jugend der SKV Rutesheim. Als er dort im ersten Aktivenjahr nicht wie gewünscht zum Zug kam, schloss er sich zum ersten Mal für zwei Jahre dem SV Gebersheim an, wechselte dann für sieben Jahre zum TSV Flacht, bevor er erneut in Gebersheim landete. Dort versuchte er sich bereits eineinhalb Jahre als spielender Trainer, gab den Posten als Coach dann jedoch wieder auf. „Mir war das damals einfach zuviel“, sagt Wenninger. Als Kapitän und bester Torschütze hatte er in der Saison 2018/2019 maßgeblichen Anteil daran, dass der SVG in die Bezirksliga zurückkehrte.