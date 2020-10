Fußball in Ditzingen und Rutesheim Die Endlosschleife muss ein Ende haben

„Wir müssen raus aus der Endlosschleife“, sagt der Heimerdinger Trainer Jens Härter. Saisonübergreifend hat das Team in der Verbandsliga seit elf Spielen nicht mehr gewonnen. Der letzte Sieg datiert vom 23. November, da gab es ein 3:0 gegen den 1. FC Normannia Gmünd. Die Keule herauszuholen und draufzuschlagen, davon hält der Übungsleiter nichts. Sein Credo: „Wir sollten uns vielleicht eher mal an andere positive Dinge erinnern, beispielsweise an den Aufstieg.“ Der Druck kommt sowieso von ganz alleine. Das liegt schon an den beiden kommenden Gegnern. Erst der SV Fellbach am heutigen Freitag (19.30 Uhr) zuhause und dann am Samstag in einer Woche beim VfB Neckarrems. Beides Mannschaften, die derzeit zu den direkten Konkurrenten im Kampf um den Ligaerhalt zählen.