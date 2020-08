Fußball in Ditzingen TSV Heimerdingen: Raus mit Applaus

Ausgleich in letzter Sekunde

Nach dem Wechsel hätten die Gastgeber erneut in Führung gehen können. Michele Ancona vertändelte jedoch aus aussichtsreicher Position. Der Treffer fiel auf der anderen Seite. Der schnelle Awed Issac verwertete die Vorlage von Felix Schäch (72.). Die Gäste hatten wohl schon einen Haken an die Angelegenheit gemacht – und ließen Gabriel Fota mutterseelenallein am langen Pfosten stehen. Quasi mit dem Schlusspfiff traf er nach Freistoßflanke von Pascal Coelho per Kopf zum Ausgleich. Erneut Issac brachte die Gäste in der Verlängerung in Front (97.). Heimerdingen hielt dagegen, und das in der zweiten Hälfte der Verlängerung auch noch in Unterzahl. Denis Schäffler blieb verletzungsbedingt draußen, Riffert hatte bereits viermal gewechselt. Felix Gutsche hatte sogar noch die Chance zum Ausgleich, ehe Paul Strauß in der 120. Minute den Deckel drauf machte.