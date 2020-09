Heimerdingen vergibt vier Großchancen

Zum anderen hätte der TSV zu diesem Zeitpunkt schon längt in Führung liegen können. Denn in der zweiten Hälfte waren die Gastgeber spielbestimmend und schnürten den Aufsteiger bisweilen in dessen Hälfte ein. Vier daraus resultierende Großchancen blieben jedoch ungenutzt: In der 53. Minute kam Roberto Ancona nach starker Vorarbeit seines Bruders Michele auf der rechten Seite acht Meter vor dem VfB-Tor frei zum Schuss, traf den Ball jedoch nicht richtig, sodass Friedrichshafens Schlussmann den Ball locker unter sich begraben konnte. Nikola Prkacin durfte in der 65. Minute nach einem Freistoß aus dem Halbfeld aus sieben Metern ungehindert schießen, setzte den Ball jedoch volley über das Tor.