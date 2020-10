Fußball in Ditzingen Heimerdingen rutscht an das Tabellenende ab

4:0 in der Nachspielzeit

Ein Elfmeter brachte die Vorentscheidung. Lukas Emmrich brachte Yusuf-Serdar Coban zu Fall, Felix Nierichlo verwandelte den Strafstoß (67.). Der TSV-Widerstand war damit endgültig gebrochen. Das nutzte Essingen in der Nachspielzeit. Niklas Weissenberger stellte erneut per Kopf den Endstand her.