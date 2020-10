Bei Zuschauerzahlen in Heimerdingen zwischen 150 und 220 ist nicht davon auszugehen, dass die 500er-Marke geknackt wird. Obwohl die Partie ihren Reiz hat. Zum einen dürfte der erste Saisonsieg am vergangenen Wochenende (2:1 in Neckarrems) neuen Schwung gebracht haben, zum anderen hat der Club mit dem Gegner schon in der vergangenen Runde gute Erfahrungen gemacht.