Fußball im Altkreis Leonberg Beginnt die Winterpause schon jetzt?

Seine Gedanken gehen nun nach vorne. Denn es stellt sich die Frage, ob und wie die Saison 2020/2021 zu Ende gespielt werden kann. Dass die abgesetzten Spiele des Novembers im Dezember nachgeholt werden können, ist unwahrscheinlich. Denn nach vierwöchiger Trainingspause können die Mannschaften nicht aus dem Stand wieder in den Spielbetrieb zurückkehren. Die baden-württembergischen Fußballverbände jedenfalls sind bestrebt, die Saison ordnungsgemäß zu Ende zu bringen. Ob der Spielbetrieb noch in diesem Jahr wieder aufgenommen wird, sei jedoch offen. „Ich hoffe, dass die Vereine mit einbezogen oder zumindest ihre Meinungen gehört werden, wenn entschieden wird“, mahnt Bolay an.

Unausweichlicher Schritt

Sein Pendant beim Ligakonkurrenten TSV Heimerdingen, Uwe Sippel, sieht den Schritt des Verbandes als unausweichlich an: „Den Amateursport jetzt noch an diesem Wochenende durchzuboxen, geht nicht.“ Der samstägliche Gegner aus Crailsheim hatte noch vor der Entscheidung am Donnerstag sein neues Hygienekonzept übermittelt. Das beinhaltete unter anderem, dass mit Ausnahme der Spieler auf dem Feld alle anderen Anwesenden auf dem Sportgelände den Mund- und Nasenschutz hätten tragen müssen.

„Das Aussetzen des Spielbetriebs kommt einer vorgezogenen Winterpause gleich“, vermutet Sippel. Die Heimerdinger Fußballer legen mit sofortiger Wirkung auch den Trainingsbetrieb nieder. Wie es dann weitergeht? Der Heimerdinger hat einen Vorschlag parat: „Spontan würde ich sagen, wir spielen die Vorrunde zu Ende und teilen dann in die oberen und unteren zehn, die dann noch einmal eine einfache Runde spielen.“