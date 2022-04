Fußball Heimerdingen liefert perfekte Leistung

Anschlusstreffer in der Nachspielzeit

Daniel Riffert sah keine Notwendigkeit, an der Aufstellung groß etwas zu ändern. Mit einem von Josip Pranjic verwandelten Elfmeter ging dann allerdings Calcio in der 67. Minute mit 2:1 in Führung. Eine Minute zuvor hatte Heimerdingens Torhüter Lukas Emmrich noch einen Strafstoß abgewehrt. Michele Ancona gab die Antwort: Ebenfalls per Elfmeter sorgte er für den 2:2-Ausgleich (74.). Robin Rampp (76.) und erneut Michele Ancona (81.) erhöhten auf 4:2. In der Nachspielzeit (90.+2) erzielte Christian Kern den Anschlusstreffer zum 3:4. TSV Heimerdingen: Emmrich, Fota, Bortel, Schlichting, Widmaier (46. Pellegrino), Di Matteo (75. Offei), Diakiesse (63. ‚Rampp), Podolsky, Schieber, Dos Santos Coelho, M. Ancona.