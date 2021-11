Fußball Heimerdingen verschläft erste Halbzeit

Allerdings mussten die Gastgeber ihre Aufholjagd in der letzten halben Stunde zu zehnt fortsetzen, nachdem der bereits verwarnte Altin Maliqi nach einem taktischen Foul an der Mittellinie die gelb-rote Karte sah. „In der Situation darf er nicht ins Dribbling gehen und wenn er verwarnt ist, nicht so in den Zweikampf“, kritisierte Riffert. Doch auch in Unterzahl bestimmten die Heimerdinger die Partie, hatten allerdings auch Glück, dass der Schiedsrichter in zwei strittigen Situationen nicht noch einmal auf Foulelfmeter für die TSG entschied.

Am Ende entschieden die cleveren Gäste die Partie nach einem Konter gegen die aufgerückte TSV-Defensive, Gabriel Fota lenkte den Ball bei einem Rettungsversuch zum 1:3 (87.) über die eigene Linie. Der Anschlusstreffer von Robin Rampp zum 2:3 in der Nachspielzeit wenige Sekunden vor dem Abpfiff gegen die in dieser Szene zögerliche TSG-Abwehr fiel zu spät. „Wir waren in einigen Situationen nicht clever genug, deshalb stehen wir am Ende mit leeren Händen da“, bedauerte Riffert.

TSV Heimerdingen: Emmrich, Pellegrino, Schlichting, Maliqi, Sapia (86. Kolb), Pietruschka, R. Ancona (67. Widmaier), Fota, Latifovic (74. Grau), M. Ancona, Rampp.