Fußball Die Szenarien liegen weiterhin bereit

Seit November, dem zweiten Corona-bedingten Shutdown, hält Daniel Riffert das Fußball-Training des Verbandsligisten TSV Heimerdingen aufrecht. Selbstverständlich mit dem geforderten Abstand. Zum Krafttraining treffen sich die Spieler zweimal wöchentlich online. Wer wie viele Laufeinheiten in welcher Intensität pro Woche absolviert, wird in einer App samt einer internen Rangliste festgehalten. „Die größte Herausforderung ist momentan, in dieser Zwangspause die Spieler bei Laune zu halten, da sind solche Wettbewerbe sehr willkommen“, sagt Riffert. Der 32-Jährige war bis Oktober 2020 noch spielender Co-Trainer von Jens Härter, von dem sich der Verein dann nach einer Negativserie trennte. Unterstützung bekommt Riffert von seinem Bruder Markus, der die Aufgaben des Co-Trainers übernommen hat. Das Duo bespricht sich in der momentan außergewöhnlichen Zeit regelmäßig mit den erfahrenen Stammkräften im Team wie Michele Ancona, Tim Schlichting, Gabriel Fota oder Pascal Dos Santos Coelho.