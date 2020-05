Fußball Die Gratulanten müssen noch warten

Nicht die besten Vorzeichen

Der SV Leonberg/Eltingen zurück in der Landesliga: Nach dem Abstieg in der Saison 2015/2016 hatte damit so schnell niemand gerechnet. Schließlich zeigte das Pendel eher in die andere Richtung. Erst das Zerwürfnis mit dem ehemaligen Abteilungsleiter Achim Kiesel, finanzielle Misswirtschaft, dann die überraschende Trennung vom Trainer und Hoffnungsträger Lothar Mattner – noch unter dem damaligen Namen TSV Eltingen taumelte der Club in Richtung Kreisliga A. In der Saison 2017/2018, Benjamin Schäffer hatte in der Winterpause das Kommando übernommen, gelang erst mit einem 4:3 nach Elfmeterschießen gegen den TSV Münchingen in der Relegation der Klassenerhalt.