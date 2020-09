Fußball in Rutesheim und Heimerdingen Die Favoritenrolle hat die Konkurrenz

Rutesheim/Heimerdingen - Hinten festgesetzt in der Tabelle der Fußball-Verbandsliga haben sich die beiden Vertreter aus dem Altkreis Leonberg. Mit einem Sieg beim 1. FC Normannia Gmünd (Samstag 15 Uhr) könnte die SKV Rutesheim schon etwas Boden gutmachen – je nachdem, was die direkte Konkurrenz abliefert. Der TSV Heimerdingen hat am Sonntag um 15 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen zu Gast – und geht nicht als Favorit in diese Partie. Norm. Gmünd (8.) – Rutesheim (17.) Nach der bitteren 0:3-Niederlage gegen Wangen sei die SKV Rutesheim weit entfernt davon, in Panik auszubrechen, sagt der Sportliche Leiter Marius Epple. „Wir sind natürlich nicht zufrieden, zumal viele Chancen nicht genutzt wurden. Jetzt müssen wir aber dranbleiben, das weiß auch die Mannschaft, die sich kämpferisch gibt.“ Kampfgeist wird die Mannschaft um Trainer Jens Eng am Samstag in Schwäbisch Gmünd auch brauchen.