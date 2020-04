Fußball Der TSV Heimerdingen muss nun auf Trainersuche gehen

Der gebürtige Marbacher, der mit seiner Familie in Höpfigheim wohnt, saß nach Beendigung seiner aktiven Laufbahn, in der er mehr als 200 Oberligaspiele für den SGV Freiberg und den FSV Bissingen bestritten hat, für eine Saison bei der SpVgg 07 Ludwigsburg auf der Trainerbank, bevor er 2017 zum TSV Heimerdingen wechselte. Dort landete er mit dem Club in seiner ersten Landesliga-Saison auf Anhieb auf dem vierten Rang, ein Jahr später folgten Platz zwei und der fast schon sensationelle Aufstieg in die Verbandsliga über den Weg der Relegation.