SKV Rutesheim Der Trainer sammelt kräftig Punkte

Seit Anfang Januar hat Marcel Pfeffer, ein Rutesheimer „Urgestein“, das Kommando beim Fußball-Verbandsligisten übernommen, kehrte damit dem SV Gebersheim den Rücken. Er folgte Interimstrainer Rolf Kramer, der nach der Entlassung von Jens Eng bis Ende des Jahres eingesprungen war. Keine leichte Aufgabe wartete auf den neuen Coach in den ersten Tagen. In einer Zeit, in der Kontakte extrem eingeschränkt sind und Fußballspielen gar nicht erlaubt ist. Deshalb hat sich Marcel Pfeffer eine eigene Strategie zurecht gelegt. „Weil ich mangels Training keine Gelegenheit hatte, das Team in üblicher Weise zu begrüßen und kennen zu lernen, habe ich im ersten Schritt mit allen Spielern ein Vier-Augen-Gespräch geführt.“ Selbstverständlich unter Einhaltung der Corona-Regeln, entweder bei ihm zu Hause oder in der Kabine im Stadion. „Das Schöne ist, obwohl ich neu bin, kenne ich ja fast alle.“ Zwölf Jungs aus dem Kader hatte Pfeffer schon als A-Junioren-Trainer bei der SKV Rutesheim unter seinen Fittichen gehabt. Zudem schaute er sich, wenn es die Zeit zuließ, alle Heimspiele der SKV Rutesheim an. „Die Mannschaft ist mir daher auch schon in gewisser Weise vertraut.“