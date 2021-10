Fußball Der Fokus liegt auf der Defensive

Gute Erinnerungen an letzte Begegnung

Dass die Gmünder mit Alexander Aschauer (neun Treffer) einen Torjäger in ihren Reihen haben, schreckt Riffert nicht. „Ihn zu verteidigen, klappt nur im Verbund“, weiß der Coach. Beim letzten Aufeinandertreffen im Jahr 2019, das Heimerdingen auf eigenem Platz mit 3:0 gewann, blieb Aschauer ohne Treffer. „Und auch Robert Lewandowski ist trotz 41 Toren in der vergangenen Saison im Pokal in Mönchengladbach leer ausgegangen“, merkt Riffert augenzwinkernd an. SKV Rutesheim (18.) – TSV Essingen (1.) Mit Cristian Giles Sanchez, dem ehemaligen Stürmer des Oberligisten Stuttgarter Kickers, steht auch beim Tabellenführer TSV Essingen ein echter Knipser (sieben Treffer) im Kader. Zudem stellen die Gäste mit nur elf Gegentoren die zweitbeste Defensive der Liga. „Essingen hat einen Kader, der wenig mit Verbandsliga zu tun hat“, weiß Marius Epple, der Sportliche Leiter der SKV. Dennoch rechnen sich die Gastgeber mit einer stabileren Defensive als zuletzt beim 2:5 in Neu-Ulm etwas aus. Fehlen werden in der Heimpartie am Samstag (15.30 Uhr) allerdings Dennis Schwenker nach seiner Gelb-Roten Karte und verletzungsbedingt Tim Rudloff.