Fußball Der Bus-Bann ist gebrochen

Den ersten Treffer landeten dann die Gäste nach einem Pass in die Tiefe. Collin Schulze bediente Michael Schürg nahe am Pfosten, der den Ball ins lange Eck schob (35.). Nach dem Wechsel erhöhte Schulze selbst auf 2:0 (48.). „Der Durchbruch über die Außenbahn war gut von uns gemacht“, lobte Marcel Pfeffer diese Aktion. Nur vier Minuten später verwandelte der Friedrichshafener Josip Gallic einen Strafstoß und verkürzte auf 1:2. Zuvor hatte Tobias Gebbert seinen Gegenspieler zu Fall gebracht. Es sollte das einzige Tor das Gastgeber an diesem Samstagnachmittag bleiben.