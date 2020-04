Was bleibt, sind viele Fragen, die derzeit keiner beantworten kann. Wird in dieser Saison überhaupt noch einmal gespielt? Falls ja, wann? Könnte eine Verlängerung in den Juli hinein die Lösung sein? Die sportrechtliche Grundlage hierfür, das immerhin, ist mittlerweile geschaffen. Auslaufende Spielerverträge hätten heuer ausnahmsweise über den eigentlichen Stichtag 30. Juni hinaus Bestand, wie der Deutsche Fußball-Bund in der vergangenen Woche beschlossen hat.