Fußball-Blitzturnier TSV Heimerdingen tut sich schwer

Hirschlanden geht in Führung

Das bekam im Vergleich der beiden Strohgäuteams auch der TSV Heimerdingen zu spüren. Matthias Winker brachte seine Farben sogar mit 1:0 in Führung, ehe kurz vor der Pause durch Terry Offei der Ausgleich fiel. Seinen Unmut über den Auftritt seines Teams tat der TSV-Coach Daniel Riffert deutlich kund. „Mir stellt sich die Frage, wer hier der A-Ligist ist“, sagte er in Richtung seiner Schützlinge. Die zogen das Tempo nach dem Wechsel an. Hirschlanden wehrte sich gegen den drohenden Rückstand. Die Mannschaft von Trainer Gianni Bellarosa konnte aber nicht verhindern, dass Robin Rampp und kurz vor Schluss erneut Offei per Konter das 3:1 perfekt machten.