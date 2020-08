Fußball-Bezirkspokal Renningen schafft die Überraschung

Die 1:0-Führung (24.) von Julian Schöck für die Gastgeber egalisierte Ramiz Pnishi kurz nach der Pause nach einem Eckball. Durch ein kurioses Eigentor aus 25 Metern, bei dem der Ball auf dem nassen Rasen versprang, ging Renningen erneut in Führung. Erdi Kocaoglu glich in der Schlussminute mit einem direkt verwandelten Freistoß noch zum 2:2 aus, doch in der Elfmeter-Lotterie jubelten am Ende die Renninger.