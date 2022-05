Der neue Pokalsieger der Frauen im Bezirk Enz-Murr ist auch der alte: Im Finalduell der Altkreisteams hat sich in Benningen der TSV Münchingen II mit 3:0 gegen den TSV Heimsheim durchgesetzt. Die Münchingerinnen verteidigten damit ihren Titel, den sie auch schon in der Saison 2019/2020 mit einem 3:2 gegen den FSV Ossweil gewonnen haben. In der vergangenen Spielzeit war der Wettbewerb coronabedingt abgebrochen worden.