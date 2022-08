Fußball-Bezirkspokal Härtetest für die Kreisliga-Clubs

Drei Partien der ersten Pokalrunde auf Bezirksebene sind bereits absolviert. Unter anderem musste die Spvgg Warmbronn mit 0:1 beim TSV Heimerdingen II die Segel streichen. In dieser Woche werden weitere 61 Begegnungen ausgetragen. Vertreten sind dabei 32 Mannschaften aus dem Altkreis Leonberg. Während die Bezirksliga-Vertreter bereits die ersten beiden Punktspiele hinter sich haben, stecken die Clubs aus der Kreisliga in der letzten Woche der Vorbereitung. Der Ligabetrieb beginnt für sie erst am kommenden Wochenende.