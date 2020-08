Fußball-Bezirkspokal Der Lieblingsgegner fordert den Pokalsieger

In der ausgeglichenen zweiten Hälfte hatte Münchingen mehr Ballbesitz, Ossweil versuchte es in erster Linie mit langen Bällen. Am Ende hatten die Gastgeberinnen die größeren Kraftreserven. Der FSV Ossweil stellte nach dem 2:3 hinten auf Dreierkette um, eine wirklich erfolgversprechende Chance zum 3:3 gab es aber nicht mehr. Lea Bauer verpasste es auf der Gegenseite, den Vorsprung auszubauen. Ihr Schuss landete am Außennetz. Benjamin Fix störte das nach dem Schlusspfiff nicht mehr: „Es reicht ja, wenn man mit einem Tor Vorsprung gewinnt.“ TSV Münchingen II: Böhler, Mühleisen, Messler, Schlotter, Kleyer, Tetik (84. Schmid), Ernst (90.+1 Werner), Eblen (65. Ferber), Bauer, Gebicke, Geiger (90. Horvath).