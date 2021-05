Grundsätzlich bleibt es den Bezirken selbst überlassen, wie sie mit ihren Bezirkspokal-Wettbewerben verfahren. Die Meldung eines Bezirksvertreters für den Wettbewerb auf Verbandsebene 2021/2022 muss bis zum 4. Juli erfolgen. Ein einheitliches Vorgehen wird es nicht geben, da sich die Voraussetzungen in den 16 Bezirken gravierend unterscheiden. Während in manchen Bezirken noch Spiele aus der dritten Runde offen sind, steht in anderen nur noch das Finale auf dem Spielplan.