Fußball-Bezirksliga Wenn der Trainer im Auto sitzen bleibt

Auch er hatte eine andere Position inne, saß im Auto und verfolgte die Partie vom Parkplatz in Kornwestheim aus. Sein Hund Simba war nach einer Operation nur im Auto zu beruhigen. Crepaldi blieb nichts anders übrig, als auf diese Art am Spiel teilzuhaben – kein tierisches Vergnügen.

Erster Dreier für Höfingen

Umso mehr freuten sie sich dagegen beim TSV Höfingen nach dem ersten Punktspielsieg der Saison. Nach zwei Niederlagen tat das 3:1 bei der SKV Rutesheim II so richtig gut. Und ausgerechnet diejenigen, die zuletzt sehr großzügig mit ihren Möglichkeiten umgegangen waren, trafen. Raffaele Di Muccio (5.) und Nick Egenlauf (30.) legten ein 2:0 vor, Sebastian Schleweck (88.) machte mit dem 3:1 den Deckel drauf. Und der Trainer Marco Buttice musste innerlich schmunzeln: „Die Rutesheimer haben so gespielt, wie wir in den letzten beiden Partien.“

Lesen Sie aus unserem Angebot: Der Großteil spielt um den Ligaerhalt

Seinem Gegenüber Kai Liedtke ist da doch eher das Lächeln vergangen. „Wir hatten bestimmt 15 Durchbrüche, wo wir eine Chance kreieren müssen, haben aber immer die falsche Entscheidung getroffen.“ Zu allem Übel kam auch noch hinzu, dass Rexhep Rukiqi per Elfmeter zum möglichen 1:1 an Yannic Engelke scheiterte. „Da standen einige neben sich“, stellte der Coach fest. Sich selbst – er musste erneut von Beginn an für 80 Minuten ran – nahm er dabei nicht aus. In der 64. Minute zeigte er jedoch, wie es gehen kann. Den zweiten Strafstoß für Rutesheim verwandelte er zum zwischenzeitlichen 1:2.

Nachspielzeit nimmt kein Ende

Hektisch wurde es am Ende beim 2:1-Erfolg des SV Perouse gegen AKV B.G. Ludwigsburg. In einer nicht enden wollenden Nachspielzeit gelang den nach Gelb-Roter Karte in Unterzahl spielenden Gästen per Elfmeter noch der Anschlusstreffer. Obwohl es keine wirklich klare Torchance mehr gab, mussten die Fans der Heimelf noch einmal zittern. Eine kämpferisch starke Leistung attestierte Trainer Marco Russo seinen Mannen, aber: „Spielerisch ist da noch Luft nach oben.“ Antonios Karagiannidis (40.) und Ahmet Pehlivan (80.) erzielten die beiden Perouser Tore.

Ahmet Yenisen, Trainer des TSV Münchingen, hatte vor dem Gang zum Titelfavoriten Croatia Bietigheim zum ersten Mal Bammel, dass seine Elf unter die Räder kommen könnte. Bis zur Pause hatte sich seine Gemütslage trotz 0:1-Rückstand ins Gegenteil verkehrt. „Hey, wann wollt ihr endlich treffen?“, spornte er seine Schützlinge an. Münchingen agierte auf Augenhöhe und Yenisen freute sich: „Das war eine Riesenleistung mit einem Riesenlaufpensum.“ In der 67. Minute schließlich beantwortete Nikola Prkacin seine Frage aus der Halbzeit und traf zum 1:1-Endstand.

Fünfter Treffer im dritten Spiel

Beim TSV Heimsheim wandelt Tim Widmaier auf den Spuren von Robert Lewandowski. Beim 4:0 gegen den MTV Ludwigsburg steuerte er per Elfmeter das 2:0 bei (32.) und führt die Torjägerliste der Bezirksliga nach drei Spieltagen mit fünf Treffern an. Wenn das in diesem Tempo weitergeht, landet der 22-Jährige am Ende der Runde über der 50er-Marke. Gegen den Gast aus Ludwigsburg ließ er auch andere ran. Die weiteren Treffer gelangen Adrian Thaqi (16.), Heiko Krannich (40.) und Ben Hermann (89.).