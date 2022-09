Fußball-Bezirksliga Vier Gegentore als Dank für Fair Play

Die Rückkehr an eine seiner ehemaligen Stationen hat sich Christian Seeber etwas anders vorgestellt – zumindest vom Ergebnis her. Beim FC Marbach musste die Spvgg Warmbronn mit einem 0:2 im Gepäck von dannen ziehen. Dennoch attestierte der Coach seinem Team die bislang beste Saisonleistung: „Wenn wir weiter so spielen, habe ich gar keine Angst.“ Hinten standen die Gäste lange sicher, vorne fehlte aber die Durchschlagskraft.

„Wir hatten gute Situationen, aber die waren effektiver“, sagte Seeber, der knapp vier Jahre in Marbach auf der Bank saß. So hatte Mauriz Röckle schon den gegnerischen Keeper Dennis Wendler ausgespielt, verpasste es aber, den Ball ins Tor zu schieben. Der 39-jährige Murat Gündüz wurde Marbachs Matchwinner. Das erste Tor von Luca de Capua bereitete er vor (60.), das zweite erzielte er selbst (82.).

Schwacher Heimsheimer Auftritt

Ganz unten hängen zunächst einmal der TSV Heimsheim und der SV Perouse. „Das war nicht bezirksligatauglich“, urteilte der Heimsheimer Abteilungsleiter Werner Greif nach dem 0:2 in Pleidelsheim. Zwar fehlten die Mittelfeldstrategen Tarek Ören und Aykan Seymen, was Greif aber nicht als Entschuldigung gelten lassen will: „So, wie wir da gespielt haben, muss man sich große Sorgen machen.“ Die Gäste kamen lediglich zu einer Torchance durch den Verteidiger Dardan Veseli.

Die nackten Zahlen beim 0:4 des SV Perouse gegen Phönix Lomersheim täuschen. Obwohl gut im Spiel, verhalf die Heimelf dem Gegner mit individuellen Fehlern zu den ersten beiden Treffern durch Yaya Youssouf (19.) und Tim Scheuermann (31.), der später noch zweimal nachlegte.

Starkes Fair Play in Perouse

Es hätte aber auch alles anders kommen können, wenn Stamatis Sideris gleich in der ersten Minute nicht in bester Fair-Play-Manier gehandelt hätte. Bei einem Torschuss von Zinedin Zidan blieb der Lomersheimer Torhüter Yannik Jensen verletzt am Boden liegen. Statt den Ball im Nachschuss zum 1:0 zu verwerten, beförderte Sideris das Spielgerät nach außen, sodass Jensen behandelt werden konnte. Dazu der SV-Trainer Marco Russo: „Ich glaube, so viele Mannschaften hätten das nicht so gemacht.“