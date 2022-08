Fußball-Bezirksliga Viele Clubs tappen ziemlich im Dunkeln

Weil die Sollzahl von 16 erreicht werden muss, in dieser Spielzeit aber 18 Mannschaften am Start sind, gibt es erneut einen verschärften Abstieg. Kommt ein Club aus der Landesliga herunter, erwischt es in der Bezirksliga fünf Teams. Mitjedem weiteren Absteiger aus der Landesliga erhöht sich auch die Zahl in der Bezirksliga. Im schlimmsten Fall müssen bis zu neun Mannschaften – das wäre die halbe Liga – in die A-Liga.