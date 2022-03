Fußball-Bezirksliga und Corona Das Ergebnis ist Nebensache

Da hat sich der TSV Merklingen ein ordentliches Brett eingefangen. 1:7 bei Phönix Lomersheim – die höchste Saisonniederlage. Der Gemütszustand von Trainer Gianluca Crepaldi ist nicht schwer zu erraten: Es brodelt. Doch der Coach, der selbst coronainfiziert zuhause bleiben musste, ist nicht etwa sauer auf seine Spieler. Sein Zorn richtet sich an die Kollegen in der Liga. Bereits am Montag hatten die Merklinger in Lomersheim angefragt, ob man das Spiel wegen der vielen Erkrankten verlegen könne. Es kam ein Nein. Worüber Crepaldi nur den Kopf schütteln kann: „Dass sich der Drittplatzierte, der sowieso keine Chance hat aufzusteigen, dem verschließt, ist ein Armutszeugnis.“