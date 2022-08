Fußball-Bezirksliga Erster Sieg für die Spvgg Warmbronn

Es ist vollbracht – und das gleich im zweiten Anlauf, gleichzeitig ein Novum in der Vereinsgeschichte der Spvgg Warmbronn: der erste Sieg in der Fußball-Bezirksliga Enz/Murr. Mit einem 2:1 gegen den SV Perouse wurden die ersten drei Punkte eingefahren. Lange Zeit sah es jedoch nicht unbedingt danach aus. Denn bis zur 80. Minute lagen die Gastgeber noch mit 0:1 zurück. Dann trat Philipp Kindler in Aktion. Erst überwand er Keeper Timur Muric mit einem Lupfer (80.), danach wurde er von Moritz Röckle freigespielt und brauchte nur noch einzuschieben (87.). Ärgerlich für den SV Perouse: Das zweite Gegentor kassierte das Team von Trainer Marco Russo auch noch in Überzahl. In der 83. Minute hatte Warmbronns Torjäger Patrick Kilper wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte gesehen. Spvgg-Trainer Chris Seeber sprach von einem verdienten Sieg. „In den ersten 15 Minuten waren wir ein bisschen unsicher, hatten danach aber zwei, drei richtig gute Chancen.“ Sein Gegenüber sah das etwas anders. „Wir haben die zweite Hälfte komplett dominiert. Schade, dass wir mit leeren Händen dastehen“, sagte Marco Russo. Zur Pause hatte er umgestellt und mit Mohamad Razul Nazari auch den Torschützen zum 1:0 (48.) eingewechselt. Was für ein Einstand. In seinem ersten Spiel für die Aktiven gleich ein Treffer. „An dem werden wir noch viel Freude haben“, prophezeit Russo.