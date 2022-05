Fußball-Bezirksliga TSV Merklingen plant für die A-Liga

Zwei späte Tore bringen die Entscheidung

Über das Geschehen in Merklingen waren sich beide Übungsleiter einig. Schöne Spiele sehen anders aus. Was daran gelegen habe, so Crepaldi und Kai Liedtke unisono, dass keines der beiden Teams den möglicherweise entscheidenden Fehler machen wollte. Und so dauerte es bis zur Schlussphase, ehe sich dann doch Entscheidendes tat. Fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit traf Mark von Hagen nach einer Standardsituation per Kopf. Als Merklingen alles nach vorne warf, erhöhte Marcel Hoppe (90.+2).