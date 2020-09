Fußball-Bezirksliga TSV Merklingen legt den Schalter auf Sieg um

„Wir tun uns gegen Rutesheim immer ein bisschen schwer. Aber heute war deutlich mehr drin, als nur ein Punkt“, resümierte der Heimsheimer Trainer Jürgen Herrmann. In der 34. Minute waren die Gäste durch Markus Wellert in Führung gegangen. Durch Tore in der 70. (Ahmet Kocaaga) und 77. Minute (Baris Erdogan) drehte Heimsheim das Spiel. In der Nachspielzeit traf Colin Heck zum 2:2 – ein Sonntagsschuss. „Jugendliche Unbekümmertheit bedeutete heute, dass wir bis zum Ende gefightet haben. So haben wir uns diesen Punkt verdient“, freute sich Martin Gäckle, Spielleiter der Rutesheimer U 23.