Fußball-Bezirksliga TSV Merklingen gewinnt ohne Trainer

Leonberg - Wer braucht schon am Spieltag einen Trainer an der Seitenlinie? Der TSV Merklingen allem Anschein nach nicht. Gianluca Crepaldi hatte sich schon die gesamte Woche krankheitsbedingt abgemeldet, musste auch am Sonntag noch passen – und prompt gelingt der so sehnlichst erwartete zweite Saisonsieg. Und das auch noch ausgerechnet beim so souveränen Bezirksliga-Spitzenreiter Croatia Bietigheim, der bislang noch gar nicht verloren hatte. „Ganz arg großes Kompliment an die Mannschaft“, sagte Crepaldi, der an der Linie von Co-Trainer Sven Reichmann vertreten wurde, „vielleicht war es aber auch gut, dass niemand von uns etwas erwartet hat.“ Dreimal lagen die Gäste zurück. Thomas Babel zweimal und Leonard Saku antworteten, und als Croatia auf Sieg spielte, nutzte das per Konter Samet Ceviker zum 4:3 (88.).