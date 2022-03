Fußball-Bezirksliga Tore fallen spät – aber nicht zu spät

Perouse und Höfingen mit dem letzte Aufgebot

Notelf 1 gegen Notelf 2 – unter diesem Titel ging das Altkreisduell zwischen dem SV Perouse und dem TSV Höfingen über die Bühne. Corona und Verletzungen machen derzeit den Gastgebern zu schaffen. Zu den Startelf-Spielern gesellten sich gerade noch ein Torhüter und zwei weitere Akteure auf der Bank. Der TSV Höfingen musste sogar das Spiel der zweiten Mannschaft absagen, um so den Bezirksligakader auffüllen zu können. Mit Hendrik Manns stand nur noch ein nomineller Stürmer auf dem Platz, der in den vergangenen zweieinhalb Wochen nicht trainieren konnte. Die Durchschlagskraft der Höfinger fiel entsprechend überschaubar aus.

Und Perouse hatte das Glück, jeweils früh in den Spielhälften zu treffen. Kurios die Führung von Neil Aktas (3.). Der rutschte beim Schussversuch aus 20 Metern weg, ärgerte sich schon darüber, als sich der Ball in einer ungewöhnlichen Flugkurve in den Winkel senkte. Muhammed Sivri erhöhte nach dem Wechsel (53.). So ist das, wenn man unten steht. „Uns fehlt Personal und Fortune“, sagte TSV-Trainer Marco Buttice.

Coronabedingte Absagen

Coronafälle beim TSV Merklingen (in Heimsheim) und SV Gebersheim (in Löchgau) ließen die jeweiligen Partien platzen. Obwohl nur sehr reduziertes Training möglich war, sollen die für Mittwoch angesetzten Nachholspiele aber stattfinden.

Nachholspiele Bezirksliga Enz-Murr

TSV Benningen – AKV B.G. Ludwigsburg (Mi 19)

TSV Merklingen – TV Aldingen (Mi 19.30)

MTV Ludwigsburg – SV Gebersheim (Mi 19.30)

TSV Höfingen – TSV Heimsheim (Mi 19.30)

TSV Münchingen – TSV Phönix Lomesheim (Mi 19.30)

SV Perouse – FSV 08 Bietigheim-Bissingen II (Mi 19.30)