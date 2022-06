Fußball-Bezirksliga SV Gebersheim bangt und jubelt

Heimsheim dreht 1:.3-Rückstand

Der TSV Heimsheim sammelte die Punkte 49, 50 und 51 gegen den TSV Höfingen ein. Dabei taten sich die Gastgeber gegen das abgeschlagene Schlusslicht jedoch deutlich schwerer als erwartet. Nach 1:3-Rückstand bogen die Schützlinge von Trainer Jürgen Herrmann die Begegnung noch zum 5:3. Und der Heimsheimer Abteilungsleiter Werner Greif fand anerkennende Worte für den Auftritt des Gegners: „Höfingen hat sich sportlich richtig gut präsentiert. Da gibt es andere Mannschaften, die zuletzt gar nicht mehr angetreten sind.“ Mit dem 1:0 von Tarik Ören (9.) lief zunächst alles nach Plan. Nachlässigkeiten schlichen sich ein, Höfingen überspielte das zu weit aufgerückte Heimsheimer Mittelfeld immer wieder mit langen Bällen, und auf einmal stand es nach Treffern von Silas Hille (31.), Gurwinder Singh (32.) und Tom Schweizer (44.) 3:1 für den Außenseiter. „Das war schon ein Schock“, musste Werner Greif zugeben. Würde dieser Auftritt womöglich noch die Bemühungen einer ganzen Saison zunichte machen? Die Heimsheimer Mienen hellten sich aber noch vor dem Halbzeitpfiff wieder etwas auf. Tim Widmaier verkürzte zum 2:3 (45.). Den Rest erledigte Trainer Jürgen Herrmann in der Kabine. Er rüttelte seine Schützlinge auf und ließ seine beiden Sechser, Tarik Ören und Albesian Ajazi, nach dem Wechsel etwas tiefer stehen. Mit Erfolg: Ören (55.) und Dardan Veseli drehten die Partie (60.), Ahmet Pehlivan machte gegen nachlassende Höfinger den Deckel drauf (89.). Auf dem Sportplatz im legendären „nassen Eck“ wurden Sieg und Klassenerhalt standesgemäß und ausdauernd begossen.

Beruhigende 4:0-Führung

Beim TSV Münchingen musste nicht mehr wirklich gezittert werden. Mit dem 4:1 beim Tabellendritten Phönix Lomersheim ließen die Mannen von Trainer Ahmet Yenisen nichts anbrennen. Nikola Prkacin (5.), Davide Belardo (25.) und Felix Dieringer (42.) hatten bis zur Pause das beruhigende 3:0 vorgelegt. Und falls Lomersheim tatsächlich noch Anstalten machen wollte, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen, erstickte Prkacin mögliche Versuche mit dem schnellen 4:0 nach dem Seitenwechsel im Keim (56.). Zwar gelang Mika Scheible die Resultatsverbesserung zum 1:4 (61.), Zweifel ließen die Gäste an ihrem Sieg aber nicht mehr aufkommen.

Der Showdown fällt aus

Der große Showdown an der Tabellenspitze war keiner mehr, weil der SV Perouse seine Partie beim FSV Bietigheim-Bissingen II wegen Spielermangels abgesagt hatte. Der Tabellenzweite bekam die Punkte am grünen Tisch, und damit war klar, dass Croatia Bietigheim ein Punkte bei der SKV Rutesheim II reichen würde, um Meisterschaft und Aufstieg in die Landesliga einzufahren. Die Spannung hielt sich in Grenzen, denn Daniel Divkovic brachte seine Farben nach nur vier Minuten nach vorne. Mario Teutsch besorgte fast mit dem Halbzeitpfiff das 2:0. Es dachte wohl niemand mehr wirklich daran, dass der Spitzenreiter sich das im zweiten Durchgang noch nehmen lassen würde. Tat er auch nicht. Das Halbzeitergebnis hatte auch nach 90 Minuten Bestand. Der Croatia-Tross fuhr mit dem Meisterwimpel nach Hause.

Mit Komplimenten wurde der TSV Merklingen nach dem 0:1 in Aldingen verabschiedet. „Uns wurde attestiert, dass wir die deutlich bessere Mannschaft waren und dass es kaum zu verstehen ist, dass wir abgestiegen sind“, sagte TSV-Trainer Gianluca Crepaldi. So etwas kommt leicht über die Lippen, wenn man das letzte Saisonspiel gewonnen und damit auch die letzten, wenn auch theoretischen, Zweifel am Ligaerhalt beseitigt hat. Merklingen machte ein gutes Spiel, vorne mangelte es jedoch an Durchschlagskraft. Nach 62 Minuten erzielte Aldingens Isaac Okrah das Tor des Tages.

Die Mammut-Saison hat ein Ende – für zwei Noch-Bezirksligisten nicht. Der FSV Bietigheim-Bissingen II spielt in der Relegation um den Aufstieg in die Landesliga, TASV Hessigheim ums Drinbleiben.